Audi и Airbus испытали первое летающее такси. Крошечное

Проект летающего автомобиля Audi показали в марте на автосалоне в Женеве. Основа этого прототипа – капсула-салон, рассчитанная на двух человек. В зависимости от условий, он либо крепится к платформе на колесах, либо к летательному аппарату с четырьмя винтами. Модули могут самостоятельно отправляться на подзарядку, если не используются длительное время.

В феврале компания A³, которая базируется в США и является подразделением Airbus, провела успешные испытания беспилотного летающего такси. Автономный летательный аппарат, созданный в рамках проекта Vahana, поднялся на высоту пять метров и провел в воздухе 53 секунды.