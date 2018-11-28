Audi и Airbus испытали первое летающее такси. Крошечное

Продемонстрированный прототип — это всего лишь копия в масштабе 1:4. Но в Audi рассчитывают, что уже в следующем десятилетии ее клиенты смогут воспользоваться новым сервисом. Летающие такси будут использоваться в крупных городах как альтернатива традиционным таксопаркам. Их преимуществом станет умная планировка маршрута с возможностью передвижения и по дорогам, и по воздуху.
Чтобы проверить выживаемость такой бизнес-модели, Audi вместе с сервисом по заказу вертолетных перевозок Voom провела испытания в Южной Америке. Клиенты Voom заказывали перелет в Мехико или Сан-Паулу, в то время как автомобиль Audi был готов доставить их к взлетно-посадочной полосе или ждал по приземлении.
Проект летающего автомобиля Audi показали в марте на автосалоне в Женеве. Основа этого прототипа – капсула-салон, рассчитанная на двух человек. В зависимости от условий, он либо крепится к платформе на колесах, либо к летательному аппарату с четырьмя винтами. Модули могут самостоятельно отправляться на подзарядку, если не используются длительное время.
В феврале компания A³, которая базируется в США и является подразделением Airbus, провела успешные испытания беспилотного летающего такси. Автономный летательный аппарат, созданный в рамках проекта Vahana, поднялся на высоту пять метров и провел в воздухе 53 секунды.