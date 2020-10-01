Hyundai выпустит ограниченную серию Creta и Tucson для России

Лимитированную Creta Black&Brown предложат с двумя вариантами моторов объёмом 1,6 (123 лошадиные силы) либо 2,0 литра (150 сил), безальтернативной автоматической коробкой передач, передним либо полным приводом. Спецверсию отличает спойлер на крышке багажника и рейлинги чёрного цвета, а также 17-дюймовые колесные диски нового дизайна.
За основу для исполнения Black&Brown была взята «средняя» комплектация Lifestyle, однако ограниченная серия на 50 тысяч рублей дороже.
Hyundai
Из оборудования – проекция логотипа спецсерии на альфальт перед водительской дверью, навигация «Яндекс.Авто» с голосовым помощником Алиса, камера заднего вида, климат-контроль, трехступенчатый подогрев передних кресел и цифровая панель приборов.
Цены на Hyundai Creta Black & Brown:
|Модификация
|Цена в рублях
|1.6 2WD AT6
|1 277 000
|2.0 2WD AT6
|1 337 000
|2.0 4WD AT6
|1 417 000
Tucson Black&Brown будет доступен с бензиновым двигателем 2.0 мощностью 150 лошадиных сил, передним приводом и «автоматом», либо со 184-сильным мотором и полным приводом. Для ограниченной серии предусмотрены 18-дюймовые диски, тонировка задних стекол, а также хромированные акценты на радиаторной решётке и оконной линии.
Фото: Hyundai
Передняя панель и сидения отделаны экокожей. Для комфорта пассажиров установлена механическая регулировка сиденья по высоте. В список оснащения включены мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, тоже с навигацией «Яндекс.Авто» и Алисой, беспроводная зарядка для смартфонов, светодиодные фары головного света и ходовые огни, датчики дождя и света, камера заднего вида, а также передние и задние датчики парковки.
Цены на Hyundai Tucson Black & Brown:
|Модификация
|Цена в рублях
|2.0 2WD АT6
|1 899 000
|2.0 4WD АT6
|1 979 000
|2.4 4WD АT6
|2 089 000
Кроме того, Tucson Black & Brown: оснащается подогревом руля и передних сидений, двухзонным климат-контролем с функцией антизапотевания, кнопка запуска двигателя, системой предупреждения водителей сзади при экстренном торможении и боковыми шторками безопасности.
В августе лимитированную версию Black & Brown получил кроссовер Hyundai Santa Fe. Его выпустили тиражом всего 300 экземпляров по цене от 2 619 000 до 2 839 000 рублей.