Hyundai выпустит ограниченную серию Creta и Tucson для России

Кроме того, Tucson Black & Brown: оснащается подогревом руля и передних сидений, двухзонным климат-контролем с функцией антизапотевания, кнопка запуска двигателя, системой предупреждения водителей сзади при экстренном торможении и боковыми шторками безопасности.

В августе лимитированную версию Black & Brown получил кроссовер Hyundai Santa Fe. Его выпустили тиражом всего 300 экземпляров по цене от 2 619 000 до 2 839 000 рублей.

Источник: Hyundai