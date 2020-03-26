Российский завод Hyundai не будет работать неделю из-за коронавируса

Ранее решение о приостановке производства в те же даты приняло руководство Renault. С 30 марта по 3 апреля не будут выпускаться Duster, Arkana, Kaptur, Koleos, Logan, Sandero, а также их вседорожных версий Stepway на московском заводе «Рено Россия».

Кроме того, конвейеры остановят предприятия Volkswagen в Калужской области и Нижнем Новгороде, а также калужский завод альянса PSA, где налажена сборка моделей Citroen, Peugeot и Opel.