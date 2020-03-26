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17:26

Российский завод Hyundai не будет работать неделю из-за коронавируса

Производство приостановят с 30 марта по 3 апреля

Завод Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус в Санкт-Петербурге © Hyundai
Лиза Будрина
Российское представительство Hyundai объявило о том, завод в Санкт-Петербурге остановит конвейер почти на неделю – в период с 30 марта до 3 апреля в соответствии с указом президента Владимира Путина.

На петербургском заводе собирают Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line. Прочие модели южнокорейской марки производятся на мощностях калининградского «Автотора», но большая доля выпускаемых автомобилей приходится именно на предприятие в Санкт-Петербурге.

Из-за пандемии коронавируса работы могут лишиться 14 миллионов европейцев

Ранее решение о приостановке производства в те же даты приняло руководство Renault. С 30 марта по 3 апреля не будут выпускаться Duster, Arkana, Kaptur, Koleos, Logan, Sandero, а также их вседорожных версий Stepway на московском заводе «Рено Россия».

Кроме того, конвейеры остановят предприятия Volkswagen в Калужской области и Нижнем Новгороде, а также калужский завод альянса PSA, где налажена сборка моделей Citroen, Peugeot и Opel.

Ожидается, что до конца недели о временном прекращении работы объявят и другие автомобильные заводы в стране. Днем ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которого следующая неделя (с 30 марта по 3 апреля) будет нерабочей из-за распространения коронавируса.

По состоянию на 26 марта 2020 года, в России зафиксированы 840 случаев заболевания COVID-2019 в 56 регионах. В Москве коронавирусной инфекцией заразились 546 человек, в том числе 136 человек за последние сутки.