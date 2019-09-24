В России прекращены продажи одной модели Hyundai

Ранее сообщалось, что в модельной линейке бренда Grand Santa Fe заменит новинка Palisade, которая пока не продается в России. В Hyundai не исключали появление большого внедорожника в стране, однако Одобрение типа транспортного средства на него пока не выдано. Предполагалось, что модель могут предложить с бензиновым мотором 3.8 V6 мощностью 295 лошадиных сил, системой полного привода и восьмидиапазонным «автоматом».