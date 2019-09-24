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10:58

В России прекращены продажи одной модели Hyundai

Рынок покинул кроссовер Grand Santa Fe

Стало известно о том, что дилеры распродали последние экземпляры Hyundai Grand Santa Fe со складов. Производство семиместного кроссовера прекратилось еще осенью 2018 года – на конвейере калининградского завода «Автотор» его сменила модель Santa Fe нового поколения.

Ранее сообщалось, что в модельной линейке бренда Grand Santa Fe заменит новинка Palisade, которая пока не продается в России. В Hyundai не исключали появление большого внедорожника в стране, однако Одобрение типа транспортного средства на него пока не выдано. Предполагалось, что модель могут предложить с бензиновым мотором 3.8 V6 мощностью 295 лошадиных сил, системой полного привода и восьмидиапазонным «автоматом».

Hyundai Palisade

Что же касается ушедшего с рынка Grand Santa Fe, то он стоил от 2,4 миллиона рублей и оснащался дизелем 2.2 либо трехлитровым бензиновым V6 мощностью 200 и 249 лошадиных сил соответственно. Оба агрегата работали в тандеме с шестидиапазонным «автоматом».

Упомянутый Santa Fe четвертого поколения дебютировал в августе прошлого года на Московском автосалоне. Кроссовер комплектуется 2,4-литровым бензиновый мотор Theta-II с отдачей 188 лошадиных сил и 241 Нм крутящего момента. Также для модели предусмотрен дизель R2.2 CRDi VGT мощностью 200 лошадиных сил и 440 Нм момента в паре с новой восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Цены начинаются от 2,1 миллиона рублей.