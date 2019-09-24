В России прекращены продажи одной модели Hyundai

Ранее сообщалось, что в модельной линейке бренда Grand Santa Fe заменит новинка Palisade, которая пока не продается в России. В Hyundai не исключали появление большого внедорожника в стране, однако Одобрение типа транспортного средства на него пока не выдано. Предполагалось, что модель могут предложить с бензиновым мотором 3.8 V6 мощностью 295 лошадиных сил, системой полного привода и восьмидиапазонным «автоматом».
Что же касается ушедшего с рынка Grand Santa Fe, то он стоил от 2,4 миллиона рублей и оснащался дизелем 2.2 либо трехлитровым бензиновым V6 мощностью 200 и 249 лошадиных сил соответственно. Оба агрегата работали в тандеме с шестидиапазонным «автоматом».
Упомянутый Santa Fe четвертого поколения дебютировал в августе прошлого года на Московском автосалоне. Кроссовер комплектуется 2,4-литровым бензиновый мотор Theta-II с отдачей 188 лошадиных сил и 241 Нм крутящего момента. Также для модели предусмотрен дизель R2.2 CRDi VGT мощностью 200 лошадиных сил и 440 Нм момента в паре с новой восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Цены начинаются от 2,1 миллиона рублей.