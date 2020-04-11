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16:16

Обновлённый Hyundai Grandeur удивил роскошным салоном и скрытой оптикой

Компания Hyundai раскрыла внешность седана после рестайлинга

© Hyundai
Флагман Hyundai — бизнес-седан Grandeur — пережил глобальное обновление. Автомобиль обзавёлся инновационной радиаторной решёткой с интегрированными в ячейки дневными ходовыми огнями, получил полностью новое оформление кормы, 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и лишился рычага коробки передач.

Дизайнеры Hyundai полностью пересмотрели экстерьер бизнес-седана: о сходстве с дорестайлинговой моделью шестого поколения напоминают только двери и общие пропорции. Изменена форма капота, передних и задних крыльев, бамперов и крышки багажника, задние фонари соединились светящейся полосой, а оформление фар головного света обыгрывается с рисунком решётки радиатора.

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Ещё больше перемен в архитектуре салона: 12,3-дюймовый дисплей мультимедиасистемы объединен с цифровой приборной панелью такого же размера по аналогии с «мерседесовским» комплексом MBUX. Клавиши управления климатической установкой остались физическими, а сам блок оформлен в оригинальном стиле. Рычага переключения режимов коробки передач больше нет — его заменили тремя кнопками. Также бросается в глаза новый руль и дверные карты, а также иначе расположенные вентиляционные отверстия.

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С рестайлингом колёсная база седана увеличилась на 40 миллиметров до 2885 миллиметров, так что салон Grandeur обещает быть ещё просторнее. Моторная гамма изменилась незначительно: на старте продаж обновлённая модель будет комплектоваться либо 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 194 лошадиные силы, либо гибридной силовой установкой, состоящей из 2.4-литрового атмосферного мотора на 190 «лошадей» и электродвигателя мощностью 52 лошадиные силы. Первый агрегат сочетается с 8-диапазонным «автоматом», второй — с 6-ступенчатым «автоматом». Привод — на передние колёса. Со временем линейка пополнится газовым 235-сильным двигателем 3.0 LPi.

В Южной Корее обновлённый Grandeur уже доступен к заказу. Базовая цена модели — 32,94 миллиона вон (около 1,79 миллиона рублей по текущему курсу). По сравнению с дорестайлинговой моделью бизнес-седан подорожал на 1,82 миллиона вон (около 99 тысяч рублей).

В России Hyundai Grandeur продаваться не будет: в нашей стране в бизнес-сегменте роли распределены между новой «Сонатой» и моделями премиум-бренда Genesis.