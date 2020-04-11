Обновлённый Hyundai Grandeur удивил роскошным салоном и скрытой оптикой

В Южной Корее обновлённый Grandeur уже доступен к заказу. Базовая цена модели — 32,94 миллиона вон (около 1,79 миллиона рублей по текущему курсу). По сравнению с дорестайлинговой моделью бизнес-седан подорожал на 1,82 миллиона вон (около 99 тысяч рублей).

В России Hyundai Grandeur продаваться не будет: в нашей стране в бизнес-сегменте роли распределены между новой «Сонатой» и моделями премиум-бренда Genesis.