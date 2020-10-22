Объявлены сроки появления электрокаров Hyundai Ioniq в России

Известно, что линейка Ioniq будет включать три модели, которые обозначаются порядковыми номерами «5», «6» и «7». «Пятёркой» станет серийное воплощение концепт-кара 45 EV, «шестёркой» — электрический купеобразный седан Propechy, а «семёркой» — неизвестный пока полноразмерный вседорожник. Все они будут построены на платформе E-GMP.
Первым на рынке появится Ioniq 5 – поставки модели в Европу запланированы на начало 2021 года, так что можно предположить, что именно эта модель приедет в Россию. По предварительным данным, электрическое кросс-купе получит камеры вместо наружных зеркал (скорее всего, в качество опции) и будет превосходить по габаритам Hyundai Santa Fe.
Пока известно о двух модификациях «пятёрки»: в первом случае она комплектуется батареей на 58 киловатт-часов, а во втором – 73 киловатт-часа. Запас хода составит 354 и 450 километров соответственно. Таким образом, топовый Ioniq 5 превзойдёт по дальности хода Hyundai Kona EV (около 400 километров). Заряд аккумуляторов можно будет пополнить до 80 процентов за 15 минут.
Как погибают электрокары
Пока же под именем Ioniq выпускается хэтчбек, который комплектуется как гибридной, так и полностью электрической силовой установкой. В прошлом году модель пережила плановое обновление в середине жизненного цикла: она изменилась внешне и стала технологичнее.