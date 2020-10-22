Объявлены сроки появления электрокаров Hyundai Ioniq в России

Известно, что линейка Ioniq будет включать три модели, которые обозначаются порядковыми номерами «5», «6» и «7». «Пятёркой» станет серийное воплощение концепт-кара 45 EV, «шестёркой» — электрический купеобразный седан Propechy, а «семёркой» — неизвестный пока полноразмерный вседорожник. Все они будут построены на платформе E-GMP.

Первым на рынке появится Ioniq 5 – поставки модели в Европу запланированы на начало 2021 года, так что можно предположить, что именно эта модель приедет в Россию. По предварительным данным, электрическое кросс-купе получит камеры вместо наружных зеркал (скорее всего, в качество опции) и будет превосходить по габаритам Hyundai Santa Fe.

Пока известно о двух модификациях «пятёрки»: в первом случае она комплектуется батареей на 58 киловатт-часов, а во втором – 73 киловатт-часа. Запас хода составит 354 и 450 километров соответственно. Таким образом, топовый Ioniq 5 превзойдёт по дальности хода Hyundai Kona EV (около 400 километров). Заряд аккумуляторов можно будет пополнить до 80 процентов за 15 минут.