Toyota Land Cruiser 300: новые подробности о цене и сроках появления

В Сети внедорожник окрестили Toyota Land Cruiser 300. По предварительным данным, со сменой поколения «трехсотый» лишится двигателя V8 объёмом 4,6 литра – ему на смену придёт более экологичная битурбированная «шестерка» 3.5 серии V35A-FTS мощностью 415 лошадиных сил. Кроме того, появится гибридная модификация (около 480 сил) и 3,3-литровый дизель.

В длину новинка будет достигать 4970 миллиметров, в ширину – 1985 миллиметров, а в высоту – 1870 миллиметров. Таким образом, она превзойдёт предшественника на 20 миллиметров в длину и на пять в ширину, но при этом будет на 10 миллиметров ниже. Расстояние между осями увеличится на 50 миллиметров, до 2900 миллиметров. Внедорожник предложат в пяти- и восьмиместном исполнениях.

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На опубликованных ранее рендерах Land Cruiser 300 изображён с модернизированной оптикой, новой радиаторной решёткой и бамперами, а кузов выглядит чуть более угловатым, чем у нынешнего Land Cruiser 200. В салоне ожидается появление 12,3-дюймового экрана мультимедийной системы.

По информации BestCarWeb, Land Cruiser заметно подорожает: стартовая цена составит 5,3 миллиона иен, то есть примерно на 500 тысяч иен больше нынешней начальной стоимости модели.