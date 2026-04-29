Hyundai показал новый флагманский седан с огромным дисплеем
В ноябре 2022 года Hyundai Grandeur (известный в США и Канаде как Azera) дебютировал в седьмом поколении. Вскоре после этого компания ушла из этого сегмента на североамериканском рынке. В Корее же модель остаётся лидером среди седанов и занимает второе место по продажам среди всех автомобилей, пропуская вперёд только Sorento. Несмотря на успех, Hyundai посчитала, что автомобиль нуждается в серьёзном обновлении.
«Акулий нос» — самый заметный элемент обновлённого Grandeur — выглядит теперь лаконичнее. Кроме того, утончилась светодиодная полоса во всю ширину, фары стали компактнее, а решётка радиатора вместе с воздухозаборниками образуют единую хромированную секцию.
Центральное место в салоне занимает 17-дюймовый сенсорный экран, который заменил собой и прежний 12,3-дюймовый мультимедийный дисплей, и отдельную 10,25-дюймовую панель управления климатом. Экран работает на новой Android-платформе Hyundai Pleos Connect. Цифровая приборка стала тоньше и вынесена дальше на переднюю панель.
