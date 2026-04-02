Hyundai представила в Нью-Йорке рамный внедорожник Boulder

Концепт, дебютировавший в Нью-Йорке, привлекает внимание нестандартными решениями: задние двери открываются против хода движения, а на массивных дисках установлены 37-дюймовые вседорожные шины. На задней двери размещено полноразмерное запасное колесо, а сама багажная дверь может распахиваться в любую сторону и оснащена опускающимся стеклом.

Интерьер Boulder выполнен в футуристическом стиле. Вместо привычного крупного центрального экрана мультимедиа здесь установлены четыре небольших квадратных дисплея с виджетами. Также в салоне можно заметить массивный рычаг управления трансмиссией и проекционный дисплей, растянутый во всю ширину лобового стекла.

Пока новинка представлена в статусе концепт-кара. Hyundai планирует запустить серийную версию внедорожника к 2030 году. Основными соперниками модели на рынке станут Ford Bronco и Jeep Wrangler.

