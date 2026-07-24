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Опубликовано 24 июля 2026, 12:45
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Hyundai решила кардинально переработать экстерьер Kona

Hyundai полностью переработал популярный кроссовер Kona. Прототип нового Hyundai Kona 2027 года заметили на дорожных испытаниях. Судя по снимку, опубликованному motor. es, компания решила кардинально переработать внешность модели. Такое решение кажется неожиданным, особенно с учётом того, что кроссовер пользуется огромным спросом по всему миру. Об этом сообщает проект «Авто Mail».
Hyundai решила кардинально переработать экстерьер Kona
© Hyundai
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Новая Kona, судя по кадрам, получила более угловатый кузов. Спереди установлена тонкая светодиодная оптика с пиксельной графикой — вероятно, фары смогут выводить анимацию. Передняя часть выполнена ступенчатой: в местах перепада размещены ниши для дополнительных фар. Бампер обзавёлся новым воздухозаборником и выступом в стиле сплиттера, а боковые воздуховоды сместились почти к колёсным аркам.

По неофициальным данным, новый Kona, вероятно, получит мультимедийный комплекс Pleos, который Hyundai поэтапно внедряет во все свои модели. Эта система, хотя и в урезанной версии, появится даже на бюджетных автомобилях, включая новое поколение Creta.

Премьера обновлённой Kona, по предварительным данным, состоится в 2027 году. Поскольку кроссовер проходит плановый рестайлинг, техническая начинка, вероятно, останется прежней: гибридная система на базе 1,6-литрового двигателя мощностью до 180 л.с. будет сохранена.

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Источник:“Авто Mail”
Автор:Арина Лысенко
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