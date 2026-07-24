Hyundai решила кардинально переработать экстерьер Kona

Новая Kona, судя по кадрам, получила более угловатый кузов. Спереди установлена тонкая светодиодная оптика с пиксельной графикой — вероятно, фары смогут выводить анимацию. Передняя часть выполнена ступенчатой: в местах перепада размещены ниши для дополнительных фар. Бампер обзавёлся новым воздухозаборником и выступом в стиле сплиттера, а боковые воздуховоды сместились почти к колёсным аркам.

По неофициальным данным, новый Kona, вероятно, получит мультимедийный комплекс Pleos, который Hyundai поэтапно внедряет во все свои модели. Эта система, хотя и в урезанной версии, появится даже на бюджетных автомобилях, включая новое поколение Creta.

Премьера обновлённой Kona, по предварительным данным, состоится в 2027 году. Поскольку кроссовер проходит плановый рестайлинг, техническая начинка, вероятно, останется прежней: гибридная система на базе 1,6-литрового двигателя мощностью до 180 л.с. будет сохранена.

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