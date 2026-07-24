С тремя колясками или пятью человечками: россияне выберут новый дорожный знак

Логика ведомства понятна: у поликлиник, школ, детских садов и торговых центров должны появиться выделенные пятачки специально для тех, кто выгружает из салона разом двоих-троих детей.

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