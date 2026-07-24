Опубликовано 24 июля 2026, 12:251 мин.
С тремя колясками или пятью человечками: россияне выберут новый дорожный знак
Минтранс представил проекты дорожных знаков для парковки многодетных. Минтранс России решает задачу, как выделить на парковках места для многодетных семей. Ведомство анонсировало разработку нового дорожного знака и выставило на суд общественности сразу семь вариантов его дизайна.
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Логика ведомства понятна: у поликлиник, школ, детских садов и торговых центров должны появиться выделенные пятачки специально для тех, кто выгружает из салона разом двоих-троих детей.
На текущий момент гражданам России предлагается выбрать один из семи макетов. Концептуально они делятся на несколько подходов: текстовые, инфографичные и комбинированые.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Знак должен быть контрастным, легко читаемым, а главное — интуитивно понятным водителю, который ищет место среди множества припаркованных автомобилей.
Чтобы поучаствовать в голосовании, нужно зайти в канал Минтранса России в мессенджере Max, где оставить комментарий с номером понравившейся таблички.
Источник:Минтранс России
Автор:Алексей Кованов