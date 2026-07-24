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Опубликовано 24 июля 2026, 10:52
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Запуск «Азимута» и новой «Гранты»: АвтоВАЗ раскрыл планы на единый отпуск

Во время отпуска АвтоВАЗ подготовит запуск Lada Azimut и новой Lada Granta. С 27 июля по 16 августа главный конвейер страны официально уйдёт на летние каникулы — у АвтоВАЗа начинается ежегодный единый корпоративный отпуск. Пока основная часть персонала будет отдыхать, за закрытыми воротами завода будет проведена модернизация стоимостью более 370 млн рублей.
Запуск «Азимута» и новой «Гранты»: АвтоВАЗ раскрыл планы на единый отпуск
© АвтоВАЗ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

За три недели простоя завод планирует закрыть больше 13 тысяч задач, что в сумме вытянет на 80 тысяч человеко-дней. И главная цель этих работ — финальная доводка линии под новый кроссовер Lada Azimut.

Чтобы будущий флагман радовал глаз, вазовцы монтируют серьезный инструментарий: робот-манипулятор для ювелирной вклейки лобовых стекол, а также автоматизированную линию нанесения клея-мастики на кузовные детали.

© АвтоВАЗ

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Но одним только кроссовером дело не ограничится. Инженеры готовят будущий народный хит: в план модернизации заложена подготовка к производству Lada Granta с автоматической трансмиссией.

Завод официально анонсировал возвращение двухпедальной версии своего абсолютного бестселлера. Причем машины, оборудованные клиноременными вариаторами, должны пойти по конвейеру уже в 2027 году.

Автор:Алексей Кованов
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