Запуск «Азимута» и новой «Гранты»: АвтоВАЗ раскрыл планы на единый отпуск
За три недели простоя завод планирует закрыть больше 13 тысяч задач, что в сумме вытянет на 80 тысяч человеко-дней. И главная цель этих работ — финальная доводка линии под новый кроссовер Lada Azimut.
Чтобы будущий флагман радовал глаз, вазовцы монтируют серьезный инструментарий: робот-манипулятор для ювелирной вклейки лобовых стекол, а также автоматизированную линию нанесения клея-мастики на кузовные детали.
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Но одним только кроссовером дело не ограничится. Инженеры готовят будущий народный хит: в план модернизации заложена подготовка к производству Lada Granta с автоматической трансмиссией.
Завод официально анонсировал возвращение двухпедальной версии своего абсолютного бестселлера. Причем машины, оборудованные клиноременными вариаторами, должны пойти по конвейеру уже в 2027 году.