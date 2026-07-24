Запуск «Азимута» и новой «Гранты»: АвтоВАЗ раскрыл планы на единый отпуск

За три недели простоя завод планирует закрыть больше 13 тысяч задач, что в сумме вытянет на 80 тысяч человеко-дней. И главная цель этих работ — финальная доводка линии под новый кроссовер Lada Azimut.

Чтобы будущий флагман радовал глаз, вазовцы монтируют серьезный инструментарий: робот-манипулятор для ювелирной вклейки лобовых стекол, а также автоматизированную линию нанесения клея-мастики на кузовные детали.