Кроссовер получил комплектацию под названием Inspiration

Пульс

Hyundai сделала роскошную версию нового Santa Fe

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5 июня 2018

Кроссовер Hyundai Santa Fe четвертого поколения, представленный в минувшем феврале, получил топовую комплектацию Inspiration. Она отличается богатой отделкой салона, дополнительной шумоизоляцией и чуть измененным оформлением кузова.

Тест-драйв Hyundai Santa Fe против Infiniti QX60, Kia Sorento Prime, Toyota Highlander. Часть [первая](https://motor.ru/testdrives/4cartestmay.htm), [вторая](https://motor.ru/testdrives/4cartestmay-1.htm), [третья](https://motor.ru/testdrives/4cartestmay-3.htm) и [четвертая](https://motor.ru/testdrives/4cartestmay-2.htm)

Тест-драйв Hyundai Santa Fe против Infiniti QX60, Kia Sorento Prime, Toyota Highlander. Часть первая, вторая, третья и четвертая

Внешне новую комплектацию проще всего опознать по пластиковым накладкам боковин, выкрашенных в цвет кузова — на обычном Santa Fe они выполнены из неокрашенного пластика. Изменена форма серебристого фартука под передним бампером: он теперь занимает всю ширину передка.

Другие особенности — хромированная решетка радиатора, серебристые накладки на наружных зеркалах и 19-дюймовые колеса особого дизайна. Под задним бампером можно увидеть разнесенные по углам две выхлопные трубы (вместо двух по правому борту на обычном Santa Fe) и небольшую защитную панель.

Главные отличия находятся в интерьере: обшивка кресел стеганой кожей темно-бордового цвета и вставки из замши. Шумоизоляция усилена при помощи двуслойных передних стекол. В распоряжении водителя появились подрулевые лепестки переключения передач. Люксовая версия также оснащается другими шинами: вместо резины корейского производства ипользуются немецкие покрышки Continental.

[Седаны и хэтчбеки, которые выше кроссоверов](https://motor.ru/selector/largeclearance.htm)

Седаны и хэтчбеки, которые выше кроссоверов

В Южной Корее Santa Fe в комплектации Inspiration можно заказать с любым из трех доступных там моторов: бензиновым двухлитровым турбомотором и дизелями объемом 2,0 и 2,2 литра. Доступнее всего бензиновый мотор: такая машина стоит 35,8 миллиона вон (2,1 миллиона рублей) — это на 27 процентов дороже базового Santa Fe с этим же двигателем.

Кроссовер Hyundai Santa Fe четвертого поколения представили в минувшем феврале. Главное отличие от предшественника — это радикальная внешность в новом фирменном стиле с «двухэтажной» оптикой, ранее уже показанном на кроссоверах Kona и Nexo.

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Технические особенности — более прочный кузов, новая система полного привода и продвинутые электронные помощники. А вот вся гамма моторов заимствована у машины третьего поколения: это дизели объемом 2,0 и 2,2 литра, бензиновый двухлитровый турбомотор, а также «атмосферник» 2.4 для американского рынка. Российский дебют нового Hyundai Santa Fe состоится в рамках Московского автосалона 29 августа этого года.

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