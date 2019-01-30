В России сертифицировали хот-хэтч Hyundai i30 N

Специально для России мощность базовой версии i30 N адаптируют к действующему налоговому законодательству. Вместо 250 лошадиных сил отдача двухлитрового турбированного двигателя составит 249 сил. Вариант i30 N Performance будет выдавать 275 при одинаковом для двух степеней форсировки момента — 353 Нм. Коробка — только шестиступенчатая «механика».

От обычного i30 N версия Performance отличается не только отдачей, но и наличием электронноуправляемого дифференциала, выхлопной системы с регулируемыми заслонками, 19-дюймовых колес, а также сидений с комбинирований отделкой кожей и замшей.