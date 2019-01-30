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14:28

В России сертифицировали хот-хэтч Hyundai i30 N

Модель появится в двух модификациях

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на «горячий» хэтчбек i30 N. Модель сертифицирована в России в двух модификациях. По предварительной информации, продажи хот-хэтча начнутся в апреле этого года.
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Специально для России мощность базовой версии i30 N адаптируют к действующему налоговому законодательству. Вместо 250 лошадиных сил отдача двухлитрового турбированного двигателя составит 249 сил. Вариант i30 N Performance будет выдавать 275 при одинаковом для двух степеней форсировки момента — 353 Нм. Коробка — только шестиступенчатая «механика».

От обычного i30 N версия Performance отличается не только отдачей, но и наличием электронноуправляемого дифференциала, выхлопной системы с регулируемыми заслонками, 19-дюймовых колес, а также сидений с комбинирований отделкой кожей и замшей.

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Помимо i30 N, в этом году на российский рынок выйдет новая Hyundai Sonata с внешностью в стиле концепта Le Fil Rouge. Годом позже у дилеров появится обновленная «Элантра». Статус большого кроссовера Palisade пока не подтвержден.

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