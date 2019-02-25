Hyundai Sonata следующего поколения: новые фотографии

По словам шеф-дизайнера Hyundai Сан Юп Ли, новая Sonata произведёт такой же эффект, как дебютировавшая в 2011 году модель нынешнего поколения. Дизайн будет нетипичным для Hyundai, но заставит публику говорить о нём, а некоторые решения будут позаимствованы у концепта Le Fil Rouge 2018 года. Пока же можно судить о схожести задних фонарей «Сонаты» и китайского Santa Fe.
Базовым двигателем Hyundai Sonata следующего поколения станет агрегат 2.5 GDi. В линейке будет подключаемый и обычный гибрид, а также «заряженная» версия N с двухлитровым турбомотором мощностью около 275 сил или 280-сильным 2,5-литровый агрегат семейства Theta-III. Нынешняя бензоэлектрическая «Соната» комплектуется 2,0-литровым двигателем мощностью 156 лошадиных сил, работающим по циклу Аткинсона, и электромотором с отдачей 68 лошадиных сил.
В России продается Hyundai Sonata седьмого поколения с внутризаводским обозначением LF. Модель предлагается с бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра мощностью 150 и 188 лошадиных сил соответственно. Гибридные версии к нам не подставляют. Цены на модель начинаются от 1 275 000 рублей.