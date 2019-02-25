Hyundai Sonata следующего поколения: новые фотографии

По словам шеф-дизайнера Hyundai Сан Юп Ли, новая Sonata произведёт такой же эффект, как дебютировавшая в 2011 году модель нынешнего поколения. Дизайн будет нетипичным для Hyundai, но заставит публику говорить о нём, а некоторые решения будут позаимствованы у концепта Le Fil Rouge 2018 года. Пока же можно судить о схожести задних фонарей «Сонаты» и китайского Santa Fe.