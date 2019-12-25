К 2020 году Hyundai подготовила для России четыре новинки

Как сообщает корреспондент «Мотора», первым у официальных дилеров появится обновленный Hyundai Solaris — его дебют запланирован на первый квартал 2020 года. Сборка предсерийных машин уже началась на заводе под Санкт-Петербургом. Как ожидается, рестайлинговый седан получит иную внешность и расширенный список опций.

Следующей новинкой станет обновленный бестселлер марки на российском рынке – компактный кроссовер Hyundai Creta. Его стоит ждать у дилеров в марте 2020 года.

Про эту модель пока что известно довольно мало: вКитае рассекретили новое поколение, которое получило черты более «старшего» Palisade, вариатор и цифровую приборную панель. Пока что нет информации, отразятся ли эти нововведения на рестайлинге для России, но, скорее всего, обновленный кроссовер получит его некоторые черты.