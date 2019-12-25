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13:25

К 2020 году Hyundai подготовила для России четыре новинки

На российский рынок привезут большой внедорожник, «спортивный» кроссовер и другие автомобили

Китайская версия Hyundai Verna (Solaris)
Анастасия Дубина
Компания Hyundai рассказала, какие новые модели стоит ждать россиянам в следующем году. Всего марка обещает представить на рынке сразу четыре новинки.

Как сообщает корреспондент «Мотора», первым у официальных дилеров появится обновленный Hyundai Solaris — его дебют запланирован на первый квартал 2020 года. Сборка предсерийных машин уже началась на заводе под Санкт-Петербургом. Как ожидается, рестайлинговый седан получит иную внешность и расширенный список опций.

Следующей новинкой станет обновленный бестселлер марки на российском рынке компактный кроссовер Hyundai Creta. Его стоит ждать у дилеров в марте 2020 года.

Про эту модель пока что известно довольно мало: вКитае рассекретили новое поколение, которое получило черты более «старшего» Palisade, вариатор и цифровую приборную панель. Пока что нет информации, отразятся ли эти нововведения на рестайлинге для России, но, скорее всего, обновленный кроссовер получит его некоторые черты.

Китайский кроссовер Hyundai ix25 (Creta)

Следующим на российском рынке появится «спортивная» модификация кроссовера Tucson N-Line. Автомобиль со спортивными чертами получит косметические изменения, а также более жесткую подвеску и перенастроенное рулевое управление. Ожидать новинку стоит также в первом квартале 2020 года.

Hyundai Palisade

Последней новинкой марки станет флагманский внедорожник Palisade, который появится в России во второй половине года, ближе к четвертому кварталу. Внешность новинки запатентовали еще в ноябре, но до сегодняшнего дня в Hyundai не говорили, появится ли модель на нашем рынке или нет.

При этом никаких подробностей о флагмане для России нет — внедорожник еще не получил ОТТС. Ожидается, что модель прибудет к нам с бензиновым мотором V6 объемом 3,8 литра и мощностью 295 лошадиных сил. Привод будет полный, но базовые версии, скорее всего, окажутся переднеприводными. Основными конкурентами новинки станут Toyota Highlander и Nissan Pathfinder.