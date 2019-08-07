Hyundai показал первое изображение хэтчбека i10

Пресс-служба марки рассказала, что новинка получит множество систем помощи водителю, включая функцию предотвращения фронтального столкновения и систему удержания в полосе, которые будут доступны уже в базовой комплектации. Также городской хэтч получит беспроводную зарядку для смартфонов и камеру заднего вида.

Касательно изменений в моторной гамме пока что комментариев от Hyundai не было. Сейчас хэтчбек комплектуется литровым бензиновым мотором мощностью 66 лошадиных сил, также есть модификация с 1,25-литровым двигателем отдачей 87 лошадиных сил. В пару к ним можно выбрать или стандартную пятиступенчатую механику, или четырехдиапазонный автомат. Есть вероятность, что i10 оснастят литровым турбомотором мощностью 100 лошадиных сил, который сейчас устанавливают на Kia Picanto.