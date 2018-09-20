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18:35

«Горячий» фастбек Hyundai: названа дата премьеры

Новинка дебютирует во время гонки по маршруту Рим — Париж

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Компания Hyundai назвала дату дебюта второй «горячей» модели из европейской линейки — «пятидверного купе» i30 Fastback N. Новинку представят 26 сентября во время скоростного заезда пилотов Hyundai Motorsport Габриеля Тарквини и Тьерри Нювиля по маршруту Рим — Париж, в ходе которого планируется установить новый рекорд.

Дополнительной информации о состязании и самом фастбеке не сообщается. Вероятно, в его основе будет лежать платформа хэтчбека i30 N, у которого будет позаимствован и двигатель. Это двухлитровый турбомотор, выдающий в зависимости от модификации модели 250 или 275 лошадиных сил. Агрегат сочетается с шестиступенчатой «механикой», но в будущем может появиться версия с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Hyundai i30 N

С места до «сотни» Hyundai i30 N разгоняется за 6,2 секунды. Максимальная скорость хэтчбека составляет 250 километров в час. В список оснащения Hyundai i30 N входят активная подвеска, дифференциал повышенного трения с электронным управления, активная выхлопная система, функция быстрого старта с места, автоматическая перегазовка и полностью отключаемая система динамической стабилизации.

Hyundai i30 N Thierry Neuville Limited Edition и сам Тьерри Нювиль.

Летом прошлого года глава спортивного подразделения Hyundai N Альберт Бирман заявил, что в будущем «заряженные» модели корейского автопроизводителя будут оснащаться полным приводом. Тестирование прототипов таких машину уже началось.

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