«Горячий» фастбек Hyundai: названа дата премьеры

Дополнительной информации о состязании и самом фастбеке не сообщается. Вероятно, в его основе будет лежать платформа хэтчбека i30 N, у которого будет позаимствован и двигатель. Это двухлитровый турбомотор, выдающий в зависимости от модификации модели 250 или 275 лошадиных сил. Агрегат сочетается с шестиступенчатой «механикой», но в будущем может появиться версия с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
С места до «сотни» Hyundai i30 N разгоняется за 6,2 секунды. Максимальная скорость хэтчбека составляет 250 километров в час. В список оснащения Hyundai i30 N входят активная подвеска, дифференциал повышенного трения с электронным управления, активная выхлопная система, функция быстрого старта с места, автоматическая перегазовка и полностью отключаемая система динамической стабилизации.
Летом прошлого года глава спортивного подразделения Hyundai N Альберт Бирман заявил, что в будущем «заряженные» модели корейского автопроизводителя будут оснащаться полным приводом. Тестирование прототипов таких машину уже началось.