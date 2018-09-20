«Горячий» фастбек Hyundai: названа дата премьеры

Дополнительной информации о состязании и самом фастбеке не сообщается. Вероятно, в его основе будет лежать платформа хэтчбека i30 N, у которого будет позаимствован и двигатель. Это двухлитровый турбомотор, выдающий в зависимости от модификации модели 250 или 275 лошадиных сил. Агрегат сочетается с шестиступенчатой «механикой», но в будущем может появиться версия с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.