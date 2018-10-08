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16:24

Hyundai привезет в Россию «заряженный» i30 N Fastback

Публичный дебют новинки состоялся на автосалоне в Париже

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Компания Hyundai намерена привезти в Россию «заряженный» i30 N Fastback. Об этом представитель марки сообщил журналу «За Рулем» на автосалоне в Париже.

Hyundai i30 N Fastback стал второй N-моделью марки в Европе. Технически лифтбек полностью повторяет хэтчбек i30 N. Под капотом пятидверки установлен турбомотор 2.0 T-GDI, выдающий 250 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента. Со спорт-пакетом Performance отдача двигателя увеличивается до 275 сил. Коробка передач — безальтернативная шестиступенчатая «механика» с функцией автоматической перегазовки.

Базовый вариант Hyundai i30 Fastback N набирает «сотню» за 6,4 секунды. Со спорт-пакетом – за 6,1 секунды. Максимальная скорость у обеих машин одинаковая – 250 километров в час.

С Performance Package в оснащении i30 N Fastback также появляется электронноуправляемый дифференциал повышенного трения, активная выпускная система, более мощные тормоза и 19-дюймовые колесные диски с покрышками Pirelli P Zero. Пять режимов работы управляющей электроники и полностью отключаемая система стабилизации — в базе.

Доводкой машины занималось подразделение Hyundai N, которым руководит бывший вице-президент BMW M Альберт Бирманн. В планах команды немецкого инженера — разработать полноприводные модификации N-машин и оснастить их роботизированной коробкой передач.

Точных сроков (как и цен), когда такая машина появится у российских дилеров, пока нет.

Источник: zr.ru
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