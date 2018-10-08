Hyundai привезет в Россию «заряженный» i30 N Fastback

Доводкой машины занималось подразделение Hyundai N, которым руководит бывший вице-президент BMW M Альберт Бирманн. В планах команды немецкого инженера — разработать полноприводные модификации N-машин и оснастить их роботизированной коробкой передач.

Точных сроков (как и цен), когда такая машина появится у российских дилеров, пока нет.