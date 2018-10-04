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19:16

BMW отказалась от бензинового мотора в электрокаре i3

Модель теперь будет исключительно электрической

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Компания BMW отказалась от модификации электрокара i3, которая оснащалась небольшим двигателем внутреннего сгорания. Агрегат объемом 650 кубических сантиметров использовался исключительно в качестве генератора, подзаряжая батареи силовой установки во время движения.

В конце сентября дебютировала обновленная версия модели i3, которая обзавелась новой, более емкой, батареей. Ее емкость по сравнению с дорестайлинговой машиной увеличилась на 19,6 киловатт-часа – до 42,2 киловатт-часа. Благодаря этому блоку аккумуляторов средний запас хода автомобиля увеличился на 30 процентов — до 260 километров.

При этом без подзарядки прежний вариант электрокара с ДВС мог проезжать около 330 километров.

Модель i3 оснащается 170-сильным электромотором, а его «спортивная» версия – 184-сильным двигателем. В первом случае разгон до «сотни» занимает 7,3 секунды, во втором – 6,9 секунды. Максимальный запас хода обычного «АйТри» достигает 285-310 километров, «заряженного» — 270-285 километров.

В Германии цены на BMW i3 начинаются от 37,5 тысячи евро. В России автомобиль доступен по цене от 4 360 000 рублей.

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