BMW отказалась от бензинового мотора в электрокаре i3

В конце сентября дебютировала обновленная версия модели i3, которая обзавелась новой, более емкой, батареей. Ее емкость по сравнению с дорестайлинговой машиной увеличилась на 19,6 киловатт-часа – до 42,2 киловатт-часа. Благодаря этому блоку аккумуляторов средний запас хода автомобиля увеличился на 30 процентов — до 260 километров.

При этом без подзарядки прежний вариант электрокара с ДВС мог проезжать около 330 километров.