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14:49

Volkswagen «украсил» электрический ID.R для нового рекорда

Спортпрототип отправится в Китай на «Дорогу 99 поворотов»

Компания Volkswagen придумала для электрического спортпрототипа ID.R новую ливрею. В таком виде купе проедет по серпантину, известному как «Дорога 99 поворотов», на вершину горы Тяньмэнь и попытается установить новый рекорд.

Попытка установить новый рекорд запланирована на сентябрь этого года. По задумке, Volkswagen ID.R должен максимальной быстро проехать по извилистой дороге, ведущей на вершину горы Тяньмэнь, и улучшить действующий рекорд — 9 минут 51 секунды, который принадлежит Range Rover Sport SVR. Протяженность серпантина — 11,3 километра, перепад высот — 1100 метров.

Цвет ливреи, вероятно, выбран неслучайно. В китайской культуре красный зачастую связывают с удачей и везением.

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За последний год Volkswagen ID.R установил три рекорда на абсолютно разных по своим параметрам трассах. Летом 2018-го он стал самым быстрым автомобилем в истории «Пайкс-Пика»: французский гонщик Ромен Дюма на целых 16 секунд улучшил рекорд Себастьена Лёба и Peugeot 208 T16. В июне 2019-го ID.R получил звание быстрейшего электрокара Нюрбургринга, а через месяц побил 20-летний рекорд по скоростному подъему на холм Фестиваля скорости в Гудвуде.

Рекордный заезд Volkswagen ID.R на Нюрбургринге

В нынешней конфигурации Volkswagen ID. R оборудован двумя электромоторами, суммарной мощностью 680 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Он способен разогнаться до «сотни» за 2,25 секунды и достигнуть максимальной скорости в 270 километров в час.