Volkswagen «украсил» электрический ID.R для нового рекорда

Попытка установить новый рекорд запланирована на сентябрь этого года. По задумке, Volkswagen ID.R должен максимальной быстро проехать по извилистой дороге, ведущей на вершину горы Тяньмэнь, и улучшить действующий рекорд — 9 минут 51 секунды, который принадлежит Range Rover Sport SVR. Протяженность серпантина — 11,3 километра, перепад высот — 1100 метров.
Цвет ливреи, вероятно, выбран неслучайно. В китайской культуре красный зачастую связывают с удачей и везением.
За последний год Volkswagen ID.R установил три рекорда на абсолютно разных по своим параметрам трассах. Летом 2018-го он стал самым быстрым автомобилем в истории «Пайкс-Пика»: французский гонщик Ромен Дюма на целых 16 секунд улучшил рекорд Себастьена Лёба и Peugeot 208 T16. В июне 2019-го ID.R получил звание быстрейшего электрокара Нюрбургринга, а через месяц побил 20-летний рекорд по скоростному подъему на холм Фестиваля скорости в Гудвуде.
В нынешней конфигурации Volkswagen ID. R оборудован двумя электромоторами, суммарной мощностью 680 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Он способен разогнаться до «сотни» за 2,25 секунды и достигнуть максимальной скорости в 270 километров в час.