На продажу выставили 60-летний «мафиозный» Chevrolet Impala с дырками от пуль

Выставленная на продажу Impala относится ко второму поколению модели. Автомобиль выпускали в кузове хардтоп-купе и кабриолет. Главной внешней особенностью машины были тройные задние фонари, которые пришлись по вкусу многим американским покупателям. В числе тех, кто приобрёл себе культовую модель, был Пол Кастеллано, известный в народе как Большой Полли.

Американец итальянского происхождения был членом преступной семьи Кастеллано, а затем возглавил мафиозный клан Гамбино, который входил в число «пяти семей», контролировавших преступную деятельностью в Нью-Йорке. Многие годы «Импала» была на службе мафии, пока однажды по неизвестным причинам автомобиль не спрятали в одном из гаражей до лучших времён.