На продажу выставили 60-летний «мафиозный» Chevrolet Impala с дырками от пуль

Выставленная на продажу Impala относится ко второму поколению модели. Автомобиль выпускали в кузове хардтоп-купе и кабриолет. Главной внешней особенностью машины были тройные задние фонари, которые пришлись по вкусу многим американским покупателям. В числе тех, кто приобрёл себе культовую модель, был Пол Кастеллано, известный в народе как Большой Полли.
Американец итальянского происхождения был членом преступной семьи Кастеллано, а затем возглавил мафиозный клан Гамбино, который входил в число «пяти семей», контролировавших преступную деятельностью в Нью-Йорке. Многие годы «Импала» была на службе мафии, пока однажды по неизвестным причинам автомобиль не спрятали в одном из гаражей до лучших времён.
Фото: eBay
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Судя по опубликованным фотографиям, Impala ни раз участвовала в перестрелках. На кузове автомобиля сохранились пулевые пробоины и вмятины, а к водительскому сиденью пришита оружейная кобура. Еще одним подтверждением принадлежности автомобиля к преступным кланам являются, сохранившиеся в бардачке старые билеты на самолёт, приобретённые для семьи Кастеллано.
В движение Chevrolet Impala приводит 4,6-литровый V8 мощностью 230 лошадиных сил. В паре с мотором работает двухступенчатая автоматическая трансмиссия. По словам продавца, потенциальному покупателю придётся вложить много сил и средств для восстановления автомобиля. Расстаться с «Импалой» владелец готов за 20 000 долларов (примерно полтора миллиона рублей по текущему курсу).
В ноябре прошлого года на севере Москвы обнаружили редкую Alfa Romeo. Автомобиль представлял собой бронированный седан Alfetta, который обычно покупали мафиозные структуры.