Электрокарами компании Dyson займется экс-президент Infiniti

Как сообщает Autocar со ссылкой на генерального директора «Дайсона» Джима Роуэна, в течение текущего года в проект электромобиля планируется вложить более миллиарда долларов. Штаб-квартиру компании перенесут из Великобритании в Сингапур, где будет построено предприятие по выпуску электрокаров. Конвейер завода планируется запустить в 2021 году.

Помимо Крюгера, в «Дайсон» перешли технический директор компании Aston Martin Иэн Минардс и директор по маркетинговой стратегии группы Jaguar Land Rover Энди Готорп.