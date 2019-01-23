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16:04

Электрокарами компании Dyson займется экс-президент Infiniti

В проект электромобилей вложат миллиард долларов

© Роланд Крюгер. Фото behindthewheel.com.au
Бывший президент Infiniti Роланд Крюгер перешел в компанию Dyson. С апреля этого года он возглавит автомобильное подразделение, которое занимается разработкой модели на электротяге.
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Как сообщает Autocar со ссылкой на генерального директора «Дайсона» Джима Роуэна, в течение текущего года в проект электромобиля планируется вложить более миллиарда долларов. Штаб-квартиру компании перенесут из Великобритании в Сингапур, где будет построено предприятие по выпуску электрокаров. Конвейер завода планируется запустить в 2021 году.

Помимо Крюгера, в «Дайсон» перешли технический директор компании Aston Martin Иэн Минардс и директор по маркетинговой стратегии группы Jaguar Land Rover Энди Готорп.

Основатель компании Dyson сэр Джеймс Дайсон

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О планах выпустить собственный электрокар Dyson рассказал два года назад. Сумма инвестиций в разработку машин и твердотельных аккумуляторов составит два миллиарда фунтов стерлингов. При этом все компоненты машин производитель намерен создавать самостоятельно, не используя никакие сторонние готовые решения.

Ожидается, что электрокары фирмы будут продавать под маркой Digital Motor. В первоначальную линейку бренда войдут три модели. Детальной информации о них пока нет.

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