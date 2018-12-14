Infiniti покажет в Детройте предвестника электрического кроссовера

В дизайне вседорожника, вероятно, можно будет найти много общего с последними концептами Infiniti: Q Inspiration и Prototype 10. Они оба демонстрировали вектор развития фирменного стиля с примесью «японской ДНК» и предвосхищали переход на электротягу. О новой платформе известно, что ее конструкция предусматривает возможность создания машин как с полностью электрической «начинкой», так и гибридов с бортовым «удлинителем хода» e-Power в виде компактного бензинового мотора.