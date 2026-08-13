Иранцы скопировали Scania и теперь продают под именем Borna 560S

В 2024 году Dongfeng представил Huashen HS7, вызвав волну критики из-за сходства с Scania S, включая элементы интерьера и органы управления. Тогда в Китае это объясняли «вдохновением». Модель также известна на рынке как Dongfeng Vasol 560.

Через год китайцы слегка обновили HS7, чтобы немного отойти от оригинала. Но иранцы не стали смягчать черты — Borna 560S максимально приближен к шведскому прототипу, вплоть до индексов в названии, что усиливает прямую ассоциацию с модельным рядом Scania.

Под кабиной Borna 560S установлен 13,5-литровый дизель Cummins-Dongfeng мощностью 560 л.с., агрегатированный с трансмиссией ZF TraXon (китайского производства) и мостами DANA-Dongfeng. То есть по механике это полностью китайское изделие.

В отличие от некоторых конкурентов (например, Sitrak, имеющий легальные лицензии на кабины MAN и VOLVO), нет официальных данных о том, что Dongfeng или Borna Khodro заключали какие-либо соглашения со Scania

При этом сама Scania недавно активизировала присутствие в Китае, построив завод и объявив о масштабных планах. Поэтому ключевая интрига — предпримет ли шведский концерн юридические меры против явных «двойников» и если да, то насколько это повлияет на их рыночный успех.

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