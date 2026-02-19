Исчерпывающие меры: прокуратура Липецкой области организовала проверку после обрушения крыши автозавода «Моторинвест»
«На место происшествия выехал прокурор Краснинского района Алексей Мещерин для координации действий спасательных служб. ️При наличии оснований по итогам проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – сообщает Telegram-канал прокуратуры Липецкой области.
На заводе «Моторинвест» в Краснинском округе обрушилась крыша производственного цеха. Есть вероятность нахождения людей под завалами.
К месту ЧП стянуты спасательные подразделения для проведения аварийно-спасательных работ. Глава округа Сергей Поляков возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.
Завод специализируется на выпуске электромобилей Evolute с 2022 года, до этого на площадке производились модели Great Wall Hover и Changan CS35.
До этого стало известно, что будет с брендом Tenet после пожара на заводе в Калуге.
Ранее сообщалось, что возрожденная марка «Руссо-Балт» пообещала снизить цены.