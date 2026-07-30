Опубликовано 30 июля 2026, 18:391 мин.
Из премиальных авто россияне выбирают Voyah, Tank и BMW
Продажи премиальных автомобилей в России выросли на 30%. По данным агентства «Автостат», ссылающегося на статистику АО «ППК», за первые шесть месяцев 2026 года российские дилеры реализовали 6,2 тыс. новых кроссовера Voyah Free. Этот результат позволил модели стать абсолютным лидером среди автомобилей премиум-класса в России.
© Voyah
В прошлом году первую строчку рейтинга занимал внедорожник Tank 300, однако, по итогам первого полугодия 2026 года он сместился на вторую позицию с результатом 4,5 тыс. проданных единиц. Третье место досталось Audi Q5 — владельцами этого кроссовера стали 3,1 тыс. россиян.
ТОП-10 самых популярных премиальных моделей по итогам января–июня 2026 года:
- Voyah Free — 6 184 шт.
- Tank 300 — 4 449 шт.
- Audi Q5 — 3 090 шт.
- BMW X3 — 2 433 шт.
- Exeed RX — 2 148 шт.
- Hongqi HS3 — 2 021 шт.
- Tank 500 — 1 909 шт.
- Zeekr 9X — 1 820 шт.
- Exeed TXL — 1 768 шт.
- Exeed VX — 1 627 шт.
Всего с января по июнь 2026 года в стране было продано 61,1 новых автомобилей премиум-сегмента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок вырос на 30%.
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