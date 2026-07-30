В прошлом году первую строчку рейтинга занимал внедорожник Tank 300, однако, по итогам первого полугодия 2026 года он сместился на вторую позицию с результатом 4,5 тыс. проданных единиц. Третье место досталось Audi Q5 — владельцами этого кроссовера стали 3,1 тыс. россиян.

ТОП-10 самых популярных премиальных моделей по итогам января–июня 2026 года:

Voyah Free — 6 184 шт.

Tank 300 — 4 449 шт.

Audi Q5 — 3 090 шт.

BMW X3 — 2 433 шт.

Exeed RX — 2 148 шт.

Hongqi HS3 — 2 021 шт.

Tank 500 — 1 909 шт.

Zeekr 9X — 1 820 шт.

Exeed TXL — 1 768 шт.

Exeed VX — 1 627 шт.

Всего с января по июнь 2026 года в стране было продано 61,1 новых автомобилей премиум-сегмента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок вырос на 30%.

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