Из тягача Scania построили короткую многоножку для европейских военных

660-сильный тягач оснащён седельно-сцепным механизмом JOST JSK 38G карданного типа, который имеет три степени свободы: узел качается не только вперед-назад, но и в стороны. Такая подвижность существенно снижает скручивающие нагрузки на раму при движении по пересеченной местности и помогает сохранять надежное сцепление колес с неровной дорогой — критически важный параметр для армейской эксплуатации.

Из-за укороченной колесной базы места для традиционных бортовых баков практически не осталось. Инженеры решили проблему нестандартно: огромный 800-литровый топливный бак переместили внутрь специального шкафа позади кабины. Заправочные горловины выведены с обеих сторон. Это позволило сохранить компактность шасси без ущерба для запаса хода, сделав конструкцию визуально аккуратной.

Коробка передач адаптирована под экстремальные нагрузки. Она дополнена ползучими передачами (creeper gears) для плавного трогания с места при полной загрузке в 180 тонн, а также режимом «овердрайв» для экономичного движения порожняком или с легким прицепом.

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