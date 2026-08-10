«Количество обращений в автосервисы от владельцев Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda и Jetour выросло минимум в шесть раз. Основные поломки касаются двигателей и топливных систем. Причина заключается в несовместимости моторов, рассчитанных на топливо уровня Евро-5, с российским бензином», — цитирует его «Газета.Ru».

Рост числа поломок связан с тем, что современные турбомоторы китайских автомобилей требуют заправки бензином со стабильным составом и современными присадками, а также минимальным объемом примесей. Из-за бензина «Евро-2» в них выходят из строя форсунки, топливный насос высокого давления, а затем — свечи зажигания.

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При продолжении использования топлива низкого экологического класса система управления двигателем указывает на ошибки, ухудшаются его пусковые свойства и растет расход бензина. Число обращений в автосервисы с такими проблемами увеличилось за последнее время с 1−2 до 7−10 в неделю, ремонт обходится в 10−15 тыс. рублей.