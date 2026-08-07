Стилизованный под спорткар Geely Preface показан в Китае
От обычного Preface новинку отличается, в частности, внешним декором. У седана TCR затемненная решетка радиатора, черные корпуса боковых зеркал, передний бампер с агрессивным дизайном и массивное антикрыло на крышке багажника. Сквозь спицы 19-дюймовых легкосплавных колесных дисков видны красные тормозные суппорты.
Вместо стандартного 200-сильного бензинового турбомотора автомобиль получил форсированный двигатель мощностью 290 л.с. Максимальная скорость новинки достигает 220 км/ч.
За счет оригинального обвеса и иных настроек подвески изменились и габариты автомобиля: он на 21 мм шире и на 9 мм ниже стандартной версии. Длина седана составляет 4825 мм, колесная база — 2800 мм. Для Geely Preface TCR будут доступны различные варианты дизайна колесных дисков, а также стекла без затемнения. Автомобиль находится на стадии сертификации, его комплектации и цены пока не объявлены.
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