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Опубликовано 07 августа 2026, 20:14
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Стилизованный под спорткар Geely Preface показан в Китае

Geely выпустила седан Preface с антикрылом и красными суппортами. «Заряженная» версия седана Geely Preface TCR отличается агрессивным дизайном с большим количеством черных элементов, расширенной колеей и, главное, форсированным 2.0-литровым турбомотором. Его мощность доведена до 290 л.с.
Geely Preface TCR
Geely Preface TCR
© Autohome
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

От обычного Preface новинку отличается, в частности, внешним декором. У седана TCR затемненная решетка радиатора, черные корпуса боковых зеркал, передний бампер с агрессивным дизайном и массивное антикрыло на крышке багажника. Сквозь спицы 19-дюймовых легкосплавных колесных дисков видны красные тормозные суппорты.

Вместо стандартного 200-сильного бензинового турбомотора автомобиль получил форсированный двигатель мощностью 290 л.с. Максимальная скорость новинки достигает 220 км/ч.

Geely Preface TCR

Geely Preface TCR

© Autohome

За счет оригинального обвеса и иных настроек подвески изменились и габариты автомобиля: он на 21 мм шире и на 9 мм ниже стандартной версии. Длина седана составляет 4825 мм, колесная база — 2800 мм. Для Geely Preface TCR будут доступны различные варианты дизайна колесных дисков, а также стекла без затемнения. Автомобиль находится на стадии сертификации, его комплектации и цены пока не объявлены.

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Источник:Autohome
Автор:Михаил Лобачёв
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