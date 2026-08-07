За счет оригинального обвеса и иных настроек подвески изменились и габариты автомобиля: он на 21 мм шире и на 9 мм ниже стандартной версии. Длина седана составляет 4825 мм, колесная база — 2800 мм. Для Geely Preface TCR будут доступны различные варианты дизайна колесных дисков, а также стекла без затемнения. Автомобиль находится на стадии сертификации, его комплектации и цены пока не объявлены.

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