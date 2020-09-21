Audi подстегнула продажи электрокаров в России

За последний летний месяц 2020 года россияне купили 81 новый электрокар, в то время как в августе прошлого года было куплено только 50 таких автомобилей. При этом спрос на «зелёные» машины растёт уже второй месяц подряд – с июля он увеличился на 17 процентов.
По данным аналитиков, изучивших рынок, такого роста удалось достичь благодаря электрическому кроссоверу Audi e-tron, который появился в России в июне нынешнего года. В прошлом месяце его приобрели 29 россиян.
Audi
Audi e-tron доступен россиянам в единственной модификации 55 quattro с двумя асинхронными электродвигателями, установленными по одному на каждой оси. В сумме они выдают 408 лошадиных сил и 664 Нм крутящего момента. Моторы питает аккумулятор на 95 киловатт-часов, обеспечивающий запас хода 436 километров по циклу WLTP.
Максимальная скорость e-tron ограничена электроникой и составляет 200 километров в час, а на разгон с места до первой «сотни» автомобиль тратит 5,7 секунды. Стоимость электрокара, ставшего самым продаваемым в России, варьируется от 5 768 000 до 6 583 000 рублей.
Продажи других моделей заметно отстают от результатов e-tron. На хэтчбеке Nissan Leaf остановили выбор 22 россиянина, а компакт-кросс Jaguar E-Pace и седан Tesla Model 3 разошлись в количестве 10 экземпляров каждый. Кроме этого, пять человек приобрели Tesla Model X, и ещё трое – Hyundai Ioniq. Также было продано по одной модели JAC iEV7S и Tesla Model S.
В целом за первые восемь месяцев нынешнего года в России было продано 250 электрических автомобилей – на пять процентов больше, чем с января по август 2019 года.
Чтобы стимулировать продажи электрических автомобилей, в некоторых регионах России начали снижать или вовсе отменять транспортный налог. К примеру, на Сахалине транспортный налог снижен на 50 процентов, а в Москве по указу мэра Сергей Собянина он не будет взиматься до 31 декабря 2024 года.