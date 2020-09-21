Audi подстегнула продажи электрокаров в России

За последний летний месяц 2020 года россияне купили 81 новый электрокар, в то время как в августе прошлого года было куплено только 50 таких автомобилей. При этом спрос на «зелёные» машины растёт уже второй месяц подряд – с июля он увеличился на 17 процентов.

По данным аналитиков, изучивших рынок, такого роста удалось достичь благодаря электрическому кроссоверу Audi e-tron, который появился в России в июне нынешнего года. В прошлом месяце его приобрели 29 россиян.