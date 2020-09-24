В Сети появились изображения загадочного концепта Jaguar

Источником новых графических изображений стали патентные ведомства Китая и Евросоюза. В азиатской стране заяка на новый концепт зарегистрирована 17 марта, а в Европе практически год назад. Несмотря на это, представители британской компании все еще не раскрывают никаких подробностей о будущей модели.
Однако пользователи Сети предполагают, что обнаруженные изображения принадлежат абсолютно новой модели Jaguar, которая станет наследником среднемоторного купе XJ220, дебют которого состоялся в 1992 году. Суперкар оснащался твин-турбо двигателем Jaguar JRV-6 3.5 мощностью 550 лошадиных сил (644 Нм), который работал в паре с пятиступенчатой «механикой». До «сотни» купе разгонялось за 3,7 секунды. Максимальная скорость составляла 350 километров в час.
Фото: 7thmustang.com
Несмотря на уникальные для того времени характеристики, производство «заряженного» купе свернули уже в 1994 году. Jaguar XJ220 так и остался последним среднемоторным автомобилем британской компании.
По другим сведениям, представленные изображения могут относиться к серийной версии концепта C-X75, представленного в 2010 году в качестве электромобиля. Позже модель получила гибридную силовую установку.
В начале июля компания Jaguar придумала и запатентовала название для будущего электрического спорткара. Новинка появится на рынке под именем EV-Type, которое отсылает к культовому Jaguar E-Type 1960-х и 1970-х годов.