Посмотрите на Jeep Gladiator для велосипедистов с холодильником и грилем

В ходе переделки пикапу удалили грузовую платформу, разместив на её месте систему хранения PCOR с дополнительным багажником с креплениями для двух велосипедов – до них можно добраться с помощью специально предусмотренной небольшой стремянки. В боксе установили мини-холодильник и электрогриль для хот-догов, работающие на батарейках.

Всего в оснащение вошли 20 аксессуаров Jeep Performance Parts (JPP), включая лифт-комплект подвески, увеличивающий клиренс, амортизаторы FOX, расширители колёсных арок и 17-дюймовые алюминиевые диски, «обутые» во внедорожные шины BF Goodrich KM3 размерностью 37 дюймов. Среди других особенностей – трубчатые подножки и шноркель, благодаря которому пикап сможет преодолевать глубокие водные преграды.