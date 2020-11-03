Посмотрите на Jeep Gladiator для велосипедистов с холодильником и грилем

В ходе переделки пикапу удалили грузовую платформу, разместив на её месте систему хранения PCOR с дополнительным багажником с креплениями для двух велосипедов – до них можно добраться с помощью специально предусмотренной небольшой стремянки. В боксе установили мини-холодильник и электрогриль для хот-догов, работающие на батарейках.
Всего в оснащение вошли 20 аксессуаров Jeep Performance Parts (JPP), включая лифт-комплект подвески, увеличивающий клиренс, амортизаторы FOX, расширители колёсных арок и 17-дюймовые алюминиевые диски, «обутые» во внедорожные шины BF Goodrich KM3 размерностью 37 дюймов. Среди других особенностей – трубчатые подножки и шноркель, благодаря которому пикап сможет преодолевать глубокие водные преграды.
Фото: Jeep
Кузов концепта выкрашен в тёмно-синий цвет K-9 Blue, в основаниях передних стоек установлены дополнительные диодные «люстры». Передок Top Dog передок защищён силовым бампером JPP Rubicon со встроенной лебёдкой Warn с тяговым усилием около 3,6 тонны и 30-метровым тросом. Ещё одна лебёдка имеется сзади.
В салоне цвет кузова повторяется на передней панели и в прострочке сидений и руля, обитых натуральной кожей Katzkin. Для концепта в Mopar подготовили накладки на педали из нержавеющей стали, всепогодные коврики и рукоятки, облегчающие посадку и высадку, а также лёгкие сумки для хранения экипировки и мелочей.
Фото: Jeep
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В движение Jeep Top Dog приводится стандартным 3,6-литровым мотором Pentastar V6, развивающим 285 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента. Он работает в тандеме с восьмидиапазонным автоматом TorqueFlite и системой полного привода.