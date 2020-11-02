Jeep посвятил спецверсию Gladiator армейскому внедорожнику

Gladiator Willys доступен только в двух из четырёх модификаций – Sport и Sport S. Узнать такой пикап можно по чёрной решётке радиатора и наклейкам с названием спецверсии на капоте и надписи 4 Wheel Drive на откидном заднем борту. Для кузова доступно восемь стандартных цветов на выбор: чёрный Black, тёмно-серый Granite Crystal, серый Sting Gray, светло-серый Billet, красный Firecracker Red, белый White, синий Hydro Blue и бордовый Snazzberry. В салоне имеются всепогодные напольные коврики, а версии Sport S положен мультимедийный комплекс Uconnect 3 с семидюймовыми экраном.
Также в списке оснащения «особого» Gladiator числятся дифференциал повышенного трения, усиленные амортизаторы и подножки, как на Rubicon. Алюминиевые колёсные диски размерностью 17 дюймов «обуты» в 32-дюймовые грязевые покрышки BFGoodrich KM2. По заверениям Jeep, новое оснащение значительно повышает внедорожный потенциал Gladiator Willys по сравнению со стандартным пикапом.
Фото: Jeep
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Под капотом Gladiator Willys находится бензиновый 3,6-литровый мотор V6 Pentastar, развивающий 289 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента. Двигатель агрегатируется с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом Command-Trac с жёстким подключением передней оси. За доплату на пикап можно установить дизель V6 3.0 мощностью 264 силы и 599 Нм момента.
Модификация Willys уже доступна в США для Gladiator 2021 года. Рекомендуемая розничная цена стартует с 35 265 долларов (около 2,8 миллиона рублей). Аналогичную спецверсию ещё в прошлом году получил внедорожник Wrangler, а в минувшем сентябре Jeep подготовил юбилейное исполнение 80th Anniversary Edition сразу для шести моделей: Wrangler, Grand Cherokee, Renegade, Cherokee, Compass и Gladiator.