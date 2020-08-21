Jeep раскрыл новые изображения Grand Wagoneer

На опубликованных изображениях представлена часть массивной радиаторной решетки с глубокими прорезями в стиле старого Grand Wagoneer. Сверху решетки можно увидеть подсвеченную надпись WAG – часть названия модели.
На другом кадре представлена круглая консоль, которая, скорее всего, будет выполнять роль джойстика управления мультимедийной системой. В подтверждение этому можно заметить на заднем плане размытый экран, который может являться частью будущей мультимедийки внедорожника. По слухам, автомобиль получит безрамочный 12-дюймовый сенсорный экран и полностью цифровую приборную панель.
Новый Jeep Grand Wagoneer станет флагманской моделью бренда. Известно, что внедорожник будет построен на базе платформы пикапа RAM 1500. Среди силовых установок, которые будут приводить в движение будущий Grand Wagoneer, называются 3,6-литровый V6 мощностью 309 лошадиных сил, а также трехлитровый дизельный мотор. Оба агрегата станут сочетаться с восьмидиапазонным автоматом.
Дебютировать новый Grand Wagoneer должен 3 сентября. Производство внедорожника намечено на второй квартал 2021 года.
В середине августа компания Jeep опубликовала в социальных сетях загадочный тизер будущей новинки с приставкой Grand на фоне Большого Каньона. Вероятно, таким образом, американский концерн анонсировал новый внедорожник Grand Wagoneer.
Днем ранее североамериканское подразделение концерна FCA опубликовало первые фотографии внедорожника Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer. На них можно рассмотреть эмблему с американским флагом и кнопку запуска двигателя.