Jeep раскрыл новые изображения Grand Wagoneer

Новый Jeep Grand Wagoneer станет флагманской моделью бренда. Известно, что внедорожник будет построен на базе платформы пикапа RAM 1500. Среди силовых установок, которые будут приводить в движение будущий Grand Wagoneer, называются 3,6-литровый V6 мощностью 309 лошадиных сил, а также трехлитровый дизельный мотор. Оба агрегата станут сочетаться с восьмидиапазонным автоматом.

Дебютировать новый Grand Wagoneer должен 3 сентября. Производство внедорожника намечено на второй квартал 2021 года.