19:07

Jeep раскрыл новые изображения Grand Wagoneer

Дебют внедорожника состоится 3 сентября

Анастасия Дубина
Компания Jeep продолжает раскрывать подробности будущего внедорожника Grand Wagoneer. На этот раз производитель показал некоторые детали экстерьера и салона обновленной модели.

На опубликованных изображениях представлена часть массивной радиаторной решетки с глубокими прорезями в стиле старого Grand Wagoneer. Сверху решетки можно увидеть подсвеченную надпись WAG часть названия модели.

На другом кадре представлена круглая консоль, которая, скорее всего, будет выполнять роль джойстика управления мультимедийной системой. В подтверждение этому можно заметить на заднем плане размытый экран, который может являться частью будущей мультимедийки внедорожника. По слухам, автомобиль получит безрамочный 12-дюймовый сенсорный экран и полностью цифровую приборную панель.

Новый Jeep Grand Wagoneer станет флагманской моделью бренда. Известно, что внедорожник будет построен на базе платформы пикапа RAM 1500. Среди силовых установок, которые будут приводить в движение будущий Grand Wagoneer, называются 3,6-литровый V6 мощностью 309 лошадиных сил, а также трехлитровый дизельный мотор. Оба агрегата станут сочетаться с восьмидиапазонным автоматом.

Дебютировать новый Grand Wagoneer должен 3 сентября. Производство внедорожника намечено на второй квартал 2021 года.

В середине августа компания Jeep опубликовала в социальных сетях загадочный тизер будущей новинки с приставкой Grand на фоне Большого Каньона. Вероятно, таким образом, американский концерн анонсировал новый внедорожник Grand Wagoneer.

Днем ранее североамериканское подразделение концерна FCA опубликовало первые фотографии внедорожника Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer. На них можно рассмотреть эмблему с американским флагом и кнопку запуска двигателя.