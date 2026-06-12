Jeland начал продажи в России кроссоверов J6

Все версии кроссовера оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач и передним приводом. Объём багажника составляет 480 л., а при сложенных сиденьях он увеличивается до 1180 л. Автомобиль оборудован фаркопом для буксировки прицепа массой до 750 кг, а рейлинги на крыше рассчитаны на нагрузку до 75 кг.

В базовой версии «Актив» за 2,3 млн рублей предусмотрен зимний пакет с обогревом передних сидений, руля и лобового стекла. Комплектация «Комфорт» (2,6 млн рублей) дополнительно включает двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида и электропривод багажника. Топ-версия «Престиж» за 2,7 млн рублей оснащается комплексом ассистентов ADAS и системой панорамного обзора 540°. Для покупателей версий «Комфорт» и «Престиж» действует программа трейд-ин с выгодой до 100 тыс. рублей.

Новый бренд Jeland создан в рамках партнёрства холдинга «АГР» и компании Defetoo. Производство полного цикла модели J6 налажено на бывшем заводе General Motors и Toyota в Шушарах (Санкт-Петербург).

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