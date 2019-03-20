Весь тираж нового Koenigsegg Jesko распродали за несколько дней

Koenigsegg планирует собирать по одному Jesko в неделю. Если объемы производства не изменятся, то последний автомобиль покинет сборочный цех только через два с половиной года после начала производства. Известно, что небольшая часть слотов на гиперкар выкуплена дилерскими центрами — эти машины предназначены для тех клиентов, кто не смог посетить стенд компании в Женеве.

Koenigsegg Jesko предлагается в двух вариантах: трековом и «скоростном» 300 Edition. Последний, по слухам, сможет разгоняться до 483 километров в час. Гиперкары будут отличаться аэродинамикой, настройками управляющей электроники и трансмиссии. Кроме того, версия 300 Edition окажется чуть более комфортной, чем ориентированный на трек обычный Jesko.