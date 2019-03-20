Весь тираж нового Koenigsegg Jesko распродали за несколько дней

Koenigsegg планирует собирать по одному Jesko в неделю. Если объемы производства не изменятся, то последний автомобиль покинет сборочный цех только через два с половиной года после начала производства. Известно, что небольшая часть слотов на гиперкар выкуплена дилерскими центрами — эти машины предназначены для тех клиентов, кто не смог посетить стенд компании в Женеве.
Koenigsegg Jesko предлагается в двух вариантах: трековом и «скоростном» 300 Edition. Последний, по слухам, сможет разгоняться до 483 километров в час. Гиперкары будут отличаться аэродинамикой, настройками управляющей электроники и трансмиссии. Кроме того, версия 300 Edition окажется чуть более комфортной, чем ориентированный на трек обычный Jesko.
Jesko, названный в честь отца основателя Koenigsegg Кристиана фон Кёнигсегга, пришел на смену рекордному Agera RS. Двухдверку оснастили 5,0-литровым V8 с двумя турбонагнетателями на керамических подшипниках (1600 сил и 1500 Нм момента) и восьмиступенчатым «роботом» Light Speed Transmission (LST), способным за 20-30 миллисекунд перескакивать через несколько передач для оптимального разгона. В оснащение Jesko пошла подвеска Triplex с тремя амортизаторами, подруливающие задние колеса и комплекс активной аэродинамики, создающий до 1400 килограммов прижимного усилия.