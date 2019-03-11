Agera, подвинься!

«Сердцем» Koenigsegg Jesko стал заново спроектированный 5,0-литровый V8 с двумя турбонагнетателями на керамических подшипниках. Его особенность — самый лёгкий в мире «плоский» коленвал. Шейки такого коленвала расположены под углом 180 градусов, что обеспечивает более быстрый отклик на педаль газа, звонкий звук и хорошую «крутильность». Коленвал изготавливает небольшая мастерская на юге Швеции из цельной стальной заготовки. Масса детали — 12,5 килограмма.

Двигатели с «плоским» коленвалом склонны к вибрациям, поэтому в Koenigsegg разработали ещё и сверхлёгкие шатуны с поршнями. Шатуны — стальные. Весят они столько же, сколько титановые, но немного прочнее. Ещё одно новшество — изменённая головка блока с генератором вихрей на стороне впуска, который увеличивает турбулентность, тем самым повышая эффективность процесса горения топливной смеси. Избавиться от турболага помогает система подачи воздуха в нагнетатели. Она состоит из 20-литрового карбонового бака и электрического компрессора, который предварительно раскручивает большие турбины 20-барным «впрыском» воздуха. Аналогичную систему под названием PowerPulse использует на дизельных двигателях Volvo.