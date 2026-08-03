Jetta выпустила седан, по габаритам похожий на Toyota Camry

Главным конкурентом новинки станет сверхпопулярный Xpeng Mona M03, а также недавно представленный MG 07 от государственного гиганта SAIC. Габариты всей троицы близки: так, длина Jetta M6 составляет 4806 мм, а размер колёсной базы — 2820 мм.

В движение машину приводит единственный электромотор. В базе двигатель выдаёт 152 л.с., с которыми потолок скорости равен 166 км/ч. Вариант мощностью 194 л.с. способен разогнаться 172 км/ч.

Учитывая, что на дорогах Китая действуют жёсткие ограничения скорости, показатели «максималки» является для локальных производителей третьестепенными.