«Зорьки» не будет: компанию, стоявшую за маркой Zubr, начали банкротить

В 2025 году проект подавал большие надежды: заявлялось о планах организовать на мощностях завода «Юнисон» сборку автомобилей под брендом Zubr на базе китайских моделей Forthing. Однако вскоре Министерство промышленности Беларуси опровергло эти сведения, лишив инициативу государственной поддержки.

Одна из дочерних структур проекта, ООО «Зубр Бизнесинвест», уже находится в стадии процедуры банкротства, а автосалон, предназначенный для продажи машин Zubr, был продан с аукциона для частичного погашения долгов.

Головная компания фактически прекратила деятельность более полугода назад. Попытка добровольной ликвидации в феврале не увенчалась успехом — суд запретил исключать предприятие из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Согласно материалам дела, общая сумма обязательств превышает 6 миллионов долларов США. При этом стоимость активов компании составляет лишь 11,3 млн белорусских рублей (около 3,3 млн долларов). Из них порядка 9,6 млн рублей — это дебиторская задолженность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: