Новый Suzuki Jimny: теперь пикап и внедорожник для выживания в глуши

Первый концепт на базе Suzuki Jimny называется Sierra Pickup Style. Пикап имеет небольшую погрузочную площадку (ее размеры не называются) и двухместный салон. Кроме того, прототип получил другую решетку радиатора, буксировочные проушины на бампере, деревянные панели на боковинах кузова в ретростиле и светодиодные фонари на крыше.