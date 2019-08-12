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11:14

Jaguar Land Rover перейдет на платформу BMW

На «тележке» FAAR построят два новых компактных кроссовера Jaguar

Согласно новой информации, будущие кроссоверы Jaguar Land Rover перейдут на платформы BMW. Вероятно, это будет переднеприводная архитектура FAAR, как у 1-Series последнего поколения и моделей MINI.

Издание Autocar считает, что для JLR это будет вынужденный шаг. Падение продаж в Китае, переход к более жестким нормам выбросов CO₂, разработка новой алюминиевой платформой MLA (Modular Longitudinal Architecture), а также инвестиции в производство и выпуск новых моделей негативно сказываются на финансовом положении британской марки. Выход — расширение сотрудничества с BMW.

Партнерство двух брендов уже предусматривает совместную разработку полностью электрических и электрифицированных силовых установок. Однако дополнительно снижать издержки планируется за счет использования немецких двигателей и переднеприводной архитектуры FAAR (1-Series, MINI). По предварительной информации, «тележка» ляжет в основу двух компактных кроссоверов Jaguar с традиционным и купеобразным кузовом и дизайном в стиле i-Pace. А следующие Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport станут близкими родственниками MINI Countryman и BMW X1.

Переход на FAAR, которая совместима с бензиновыми, гибридными двигателями и электрическими установками, избавит JLR от расходов на разработку собственной архитектуры для батарейных автомобилей. Кроме того, на платформе можно построить машины длиной от 4,2 до 4,6 метра, что удачно вписывается в размерную классификацию будущих моделей JLR. Также стоит учитывать экономию на масштабе производства.

В течение пяти лет у JLR появятся пять новых моделей. Все они будут построены на модульной архитектуры MLA с тем или иным уровнем электрификации силовой установки. Совсем скоро дебютирует новый Land Rover Defender, за ним — электрический XJ, большой кроссовер J-Pace и ещё два вседорожника — в том числе городской вариант, который пока фигурирует под именем Road Rover.