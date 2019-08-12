Jaguar Land Rover перейдет на платформу BMW

Издание Autocar считает, что для JLR это будет вынужденный шаг. Падение продаж в Китае, переход к более жестким нормам выбросов CO₂, разработка новой алюминиевой платформой MLA (Modular Longitudinal Architecture), а также инвестиции в производство и выпуск новых моделей негативно сказываются на финансовом положении британской марки. Выход — расширение сотрудничества с BMW.

Партнерство двух брендов уже предусматривает совместную разработку полностью электрических и электрифицированных силовых установок. Однако дополнительно снижать издержки планируется за счет использования немецких двигателей и переднеприводной архитектуры FAAR (1-Series, MINI). По предварительной информации, «тележка» ляжет в основу двух компактных кроссоверов Jaguar с традиционным и купеобразным кузовом и дизайном в стиле i-Pace. А следующие Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport станут близкими родственниками MINI Countryman и BMW X1.