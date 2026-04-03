Опубликовано 03 апреля 2026, 16:20
К популярному Changan UNI-S по просьбе россиян добавили полный привод

Кроссовер Changan Uni-S обновился и получил полный привод. Бренд Changan представляет новое поколение современного компактного кроссовера UNI-S, сообщает пресс-служба китайской марки. Новинка оснащается турбированным двигателем семейства Blue Core объёмом 1,5 литра: с передним приводом мощность составляет 157 л.с., а с полным — 181 л.с. Трансмиссия только одна — 7-ступенчатый «робот».
Алексей Кованов
Важно отметить, что пока полноприводная модификация кроссовера не предлагается даже на рынке Китае. Она имеет заднюю многорычажную подвеску, дорожный просвет 188 мм и полный привод от BorgWarner.

Автомобиль оснащён расширенным зимним пакетом, который включает подогрев рулевого колеса, подогрев передних и задних сидений, обогрев лобового стекла, зеркал, а также форсунок стеклоомывателя.

За безопасность отвечает комплекс ассистентов водителя. Кроме того, в оснащение входят электропривод двери багажника, панорамная крыша с люком, а также атмосферная подсветка салона на 256 цветов.

Ранее стало известно, Changan предложит россиянам семейный кроссовер без лишних переплат. Это новый CS75 Pro, большой 7-местный автомобиль, который обладает просторным вторым рядом сидений и объёмным багажником.

