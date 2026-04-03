К популярному Changan UNI-S по просьбе россиян добавили полный привод
Важно отметить, что пока полноприводная модификация кроссовера не предлагается даже на рынке Китае. Она имеет заднюю многорычажную подвеску, дорожный просвет 188 мм и полный привод от BorgWarner.
Автомобиль оснащён расширенным зимним пакетом, который включает подогрев рулевого колеса, подогрев передних и задних сидений, обогрев лобового стекла, зеркал, а также форсунок стеклоомывателя.
За безопасность отвечает комплекс ассистентов водителя. Кроме того, в оснащение входят электропривод двери багажника, панорамная крыша с люком, а также атмосферная подсветка салона на 256 цветов.
Ранее стало известно, Changan предложит россиянам семейный кроссовер без лишних переплат. Это новый CS75 Pro, большой 7-местный автомобиль, который обладает просторным вторым рядом сидений и объёмным багажником.
