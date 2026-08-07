По словам эксперта, эти бренды демонстрируют высокий уровень защиты от самой распространённой на сегодняшний день методики угона – прописывания нового ключа.

Это достигается за счёт того, что для совершения операции необходимо взаимодействие с аккаунтом владельца и двухфакторная авторизация, которые проходят через облачные серверы производителя.

Вместе с тем, Курчанов подчеркнул, что абсолютно неуязвимых автомобилей не существует. В моделях Li и BYD также есть уязвимости – например, возможность воссоздания статического сигнала в цифровой CAN-шине для отключения системы авторизации.

Наименьшую степень защиты, по данным сервиса «Угона.нет», обеспечивают бюджетные китайские марки, включая Haval, Geely, Chery и другие.

«На них не очень сильно распространяются защитные системы, препятствующие угону. У любой [бюджетной] марки, согласно нашим тестам, есть минимум пять-шесть критических уязвимостей, которые позволяют злоумышленнику быстро угнать автомобиль», – пояснил эксперт.

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