КамАЗ вслед за ГАЗом сокращает рабочую неделю

Опубликовано 25 июля 2025, 16:031 мин.
КамАЗ вслед за ГАЗом сокращает рабочую неделюВиной тому — кризис на рынке грузовиков полной массой свыше 14 тонн
КамАЗ переходит на четырехдневный график работы. В августе из-за неблагоприятной ситуации на российском авторынке Камский автозавод будет выпускать грузовики четыре дня в неделю вместо пяти. Причина — в слабых продажах, в которых винят засилье иностранной техники, а также политику Центробанка со слишком высокой ключевой ставкой. Сколько продлится четырехдневка на КамАЗе, пока неизвестно.
© Вести КамАЗа
В первом полугодии рынок грузовиков тяжелее 14 тонн сократился почти на 60 процентов. Повлияла на это, во-первых, политика импортеров, которые ввезли слишком много машин. В результате на складах скопилось более 30 тысяч нераспроданных грузовиков, которые не берут, даже несмотря на скидки.
Во-вторых, сказалась денежно-кредитная политика ЦБ, сделавшая кредиты и лизинг менее доступными. В результате транспортные компании возвращают взятую в лизинг технику. Она хуже продается, хоть и считается почти новой.
Спрос вряд ли выправится до конца года, считает КамАЗ, и это заставляет производителей «предпринимать экстраординарные меры», чтобы сохранить персонал. Все соцгарантии производитель обещает выполнить в полном объеме.