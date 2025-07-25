КамАЗ вслед за ГАЗом сокращает рабочую неделю

В первом полугодии рынок грузовиков тяжелее 14 тонн сократился почти на 60 процентов. Повлияла на это, во-первых, политика импортеров, которые ввезли слишком много машин. В результате на складах скопилось более 30 тысяч нераспроданных грузовиков, которые не берут, даже несмотря на скидки.

Во-вторых, сказалась денежно-кредитная политика ЦБ, сделавшая кредиты и лизинг менее доступными. В результате транспортные компании возвращают взятую в лизинг технику. Она хуже продается, хоть и считается почти новой.