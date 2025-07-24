ГАЗ перейдет на четырехдневку из-за падения продаж

Опубликовано 24 июля 2025, 20:061 мин.
ГАЗ перейдет на четырехдневку из-за падения продажСейчас рабочие в корпоративном отпуске, из которого выйдут сразу с новым графиком
Горьковский завод сократит рабочую неделю на фоне падения рынка. Четырехдневку введут в августе 2025 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Продлят ли такой график на сентябрь, пока неизвестно. Причина сокращения рабочей недели — в плохом спросе на коммерческий транспорт, который вынуждает руководство «оптимизировать затраты по различным направлениям». Все социальные льготы для сотрудников при этом сохранены в полном объеме, заверяет ГАЗ.
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В первом полугодии 2025 года спрос на среднетоннажные грузовики упал почти на 40 процентов, отмечает компания. Продажи легких коммерческих автомобилей просели на 30 процентов, автобусов — на 60. Винят в этом высокую ставку Центробанка и «недоступность финансовых инструментов для приобретения автомобилей».
Четырехдневка позволит заводу сохранить рабочие места, а также равномерно загрузить производства в условиях пониженного спроса.
С 21 по 3 августа работники ГАЗа находятся в ежегодном корпоративном отпуске. Их уже уведомили о новом графике, а также о том, что четырехдневный режим работы могут продлить. Это будет зависеть от ситуации на рынке.