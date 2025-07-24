ГАЗ перейдет на четырехдневку из-за падения продаж

В первом полугодии 2025 года спрос на среднетоннажные грузовики упал почти на 40 процентов, отмечает компания. Продажи легких коммерческих автомобилей просели на 30 процентов, автобусов — на 60. Винят в этом высокую ставку Центробанка и «недоступность финансовых инструментов для приобретения автомобилей».

Четырехдневка позволит заводу сохранить рабочие места, а также равномерно загрузить производства в условиях пониженного спроса.