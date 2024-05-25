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Новости
Опубликовано 25 мая 2024, 20:40
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КамАЗ заинтересован в унификации с белорусским МАЗом

Два автогиганта возобновили обсуждение сотрудничества
КамАЗ заинтересован в унификации с белорусским МАЗом. Руководитель пресс-службы челнинского завода подтвердил «Бизнес-Online» факт переговоров между сторонами. «Унификация компонентов с МАЗом повысит рентабельность производства компонентов за счет масштабов и будет влиять на стоимость грузовиков обоих производителей», — заявил представитель КамАЗа. Конкретики немного: по неофициальным данным, речь идёт о разработке единых агрегатов трансмиссий.
КамАЗ заинтересован в унификации с белорусским МАЗом
© КамАЗ
Сергей Ильин

На КамАЗе отмечают, что «всегда выступали за интеграцию в области компонентов с белорусскими производителями», а часть комплектующих давно закупаются в соседней стране. Однако разговоры о создании совместного предприятия КамАЗ-МАЗ ведутся более двенадцати лет, но холдинг «Росбелавто» со штаб-квартирой в Москве так и не был создан.

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Вновь об интеграции КамАЗа и МАЗа заговорили после недавнего визита делегации из Республики Беларусь в Республику Татарстан. Сделка в начале 2010-х не состоялась во многом потому, что у челнинского автозавода появилась альтернатива в виде сотрудничества с немецким Daimler. Теперь мировой автогигант ушёл и обмен технологиями вновь выглядит логично. Телеканал «Беларусь 1» в сюжете о пассажирском транспорте отметил, что «когда дело доходит до сборки техники с нуля, МАЗ и КамАЗ точно не конкуренты».

В планах КамАЗа на 2024 год расширить линейку грузовиков с кабинами К5. К магистральным двухосным тягачам добавятся внедорожные модификации с тремя осями, вдобавок, расширится линейка самосвалов с колёсными формулами 8х4, 6х4 и 6х6. Сами по себе проекты не новые: тесты таких грузовиков ведутся с 2019 года, но после введения санкций новый модельный ряд пришлось переводить на «импортозамещённые» компоненты.

Источник:Бизнес-Online
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#КАМАЗ
#МАЗ
#Грузовики