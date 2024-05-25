КамАЗ заинтересован в унификации с белорусским МАЗом

Вновь об интеграции КамАЗа и МАЗа заговорили после недавнего визита делегации из Республики Беларусь в Республику Татарстан. Сделка в начале 2010-х не состоялась во многом потому, что у челнинского автозавода появилась альтернатива в виде сотрудничества с немецким Daimler. Теперь мировой автогигант ушёл и обмен технологиями вновь выглядит логично. Телеканал «Беларусь 1» в сюжете о пассажирском транспорте отметил, что «когда дело доходит до сборки техники с нуля, МАЗ и КамАЗ точно не конкуренты».