«Камаз» переведёт своих сотрудников на трехдневную рабочую неделю

«Например, спрос на седельные тягачи упал на 70%, а на самосвалы на ±60%. Всё из-за того, что перевозчики отложили обновление автопарков. Это привело к уменьшению объёмов заказов и снижению загрузки конвейеров. Итог — компания потеряла в 2025 году около 20 млрд рублей, выручка снизилась, а склады начали заполняться непроданной техникой», — говорится в публикации.

Дополнительное давление на рынок оказали китайские производители, суммарно продавшие в РФ около 20 тысяч машин. Усиление конкуренции снизило темпы продаж отечественного автопроизводителя. В 2026 году рынок продолжил охлаждаться: продажи остались ниже прежних уровней, а складские запасы сохранились. На этом фоне, по словам некоторых сотрудников, руководство «Камаза» начало рассматривать вариант перехода на трёхдневную рабочую неделю.

В компании подтвердили, что из-за «слабых перспектив роста рынка и избытка китайской техники» возможен переход на сокращенную рабочую неделю. Пока рассчитывают ограничиться четырехдневкой, которую, скорее всего, введут с 1 июня.

Читайте также:

— Skoda опубликовала первые фотографии своего нового кроссовера Peaq

— Chery показала новый Tiggo 9, который уже не привезут в РФ

— Россиянам назвали 12 машин, которые можно купить, отказавшись от бизнес-ланчей