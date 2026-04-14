КамАЗ показал самый мощный в России эвакуатор для грузовиков

Грузоподъёмность основной стрелы составляет 50 тонн, гидравлического подхвата — 30 тонн, а подхвата на максимальном вылете — 10 тонн. Как утверждает производитель, бриль универсален, что позволяет перевозить практически любую технику.

Эвакуатор способен выполнять сложные аварийные операции, в том числе подъём опрокинутых грузовиков и извлечение застрявшей техники. Таким образом, техника может использоваться как универсальный инструмент для аварийно-спасательных операций.

Машина оснащена дизелем мощностью 483 л.с. и 16-ступенчатой механической коробкой передач. Колёсная формула — 8×4. Отмечается, что шасси «обеспечивает необходимый запас прочности и грузоподъёмности для установки heavy-duty надстройки».

