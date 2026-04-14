Опубликовано 14 апреля 2026, 16:301 мин.
КамАЗ показал самый мощный в России эвакуатор для грузовиков
КамАЗ презентовал 50-тонный грузовой эвакуатор. Официальный партнёр марки КамАЗ — компания «Кузовостроитель» — вывела на рынок автоэвакуатор на шасси нового поколения К5. Полная масса автомобиля КамАЗ-65 951 достигает 50 тонн, передние оси выдерживают нагрузку до 18 тонн, а задняя тележка — до 32 тонн.
© КамАЗ
Грузоподъёмность основной стрелы составляет 50 тонн, гидравлического подхвата — 30 тонн, а подхвата на максимальном вылете — 10 тонн. Как утверждает производитель, бриль универсален, что позволяет перевозить практически любую технику.
Эвакуатор способен выполнять сложные аварийные операции, в том числе подъём опрокинутых грузовиков и извлечение застрявшей техники. Таким образом, техника может использоваться как универсальный инструмент для аварийно-спасательных операций.
Машина оснащена дизелем мощностью 483 л.с. и 16-ступенчатой механической коробкой передач. Колёсная формула — 8×4. Отмечается, что шасси «обеспечивает необходимый запас прочности и грузоподъёмности для установки heavy-duty надстройки».
