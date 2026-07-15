За основу цельнолитого картера моста была взята 3D-модель рядового сварного аналога, состоящего из трёх частей. Инженеры объединили элементы воедино, а также уменьшили толщину стенок почти вдвое — с 15 до 8 мм.

Готовая деталь объединила цапфы, суппорты и кронштейны, став на 20% легче и на 11% прочнее сварного аналога, а её ресурс составляет до 2 млн циклов нагружения. Плюс исключается риск деформации (коробления).